Cisco emocionó con una presentación dedicada a su madre y a sus comadres

Una nueva semana de competencia comenzó en ‘La Gran Batalla’, y en su primera noche, tres equipos llegaron al escenario para mostrar todo su talento.

El primer equipo en presentarse fue el de Cisco Moreno junto a la academia Urban Vibes, quienes interpretaron al artista Misky Pacha Bol con la canción “Mi Compromiso”. La coreografía estuvo dedicada a las comadres de Cisco, “quienes marcaron un antes y un después en su vida”.

La presentación generó mucha emoción entre los jueces, que destacaron la energía y la puesta en escena, aunque también realizaron algunas observaciones técnicas.

La juez Elka Meyer resaltó la expresión y el acting del equipo, pero señaló descoordinaciones en el zapateo:

“Me gustó mucho la dinámica y la expresión. El acting fue excelente, aunque en el zapateo se notó una pequeña descoordinación. Aun así, fue alegre y me encantó”, expresó.

Por su parte, Gabriela Zegarra pidió a Cisco contar el motivo detrás de la elección de la canción. Visiblemente emocionado, el famoso respondió que se trataba de un homenaje a su madre, símbolo de amor y fortaleza en su vida:

“Ese tema me encanta porque para mí, mi madre es única”.

Tras escuchar su explicación, Zegarra destacó la alegría y el dinamismo del show, asegurando que logró transmitir la esencia paceña:

“Siempre hay que recordar de dónde venimos y valorar a las personas que nos inspiran”, señaló.

El juez Tito Larenti también elogió la presentación, aunque pidió a Cisco dejar de lado algunos gestos muy propios para poder representar mejor a los artistas:

“El tema del lip sync estuvo a medias por momentos, pero me gustó la presentación”.

Finalmente, Rodrigo Massa recomendó al equipo ser más exigente para evitar errores técnicos, sobre todo en la sincronización de labios y el manejo del micrófono:

“Se nota mucha evolución. Solo deben cuidar los detalles para seguir creciendo”.

