Cisco emocionó con una presentación dedicada a su madre y a sus comadres

Los jueces destacaron la emoción del show, aunque señalaron fallas en el zapateo y en el lip sync del famoso.
13/10/2025 22:36
Una nueva semana de competencia comenzó en ‘La Gran Batalla’, y en su primera noche, tres equipos llegaron al escenario para mostrar todo su talento.
El primer equipo en presentarse fue el de Cisco Moreno junto a la academia Urban Vibes, quienes interpretaron al artista Misky Pacha Bol con la canción “Mi Compromiso”. La coreografía estuvo dedicada a las comadres de Cisco, “quienes marcaron un antes y un después en su vida”.
La presentación generó mucha emoción entre los jueces, que destacaron la energía y la puesta en escena, aunque también realizaron algunas observaciones técnicas.
La juez Elka Meyer resaltó la expresión y el acting del equipo, pero señaló descoordinaciones en el zapateo:
“Me gustó mucho la dinámica y la expresión. El acting fue excelente, aunque en el zapateo se notó una pequeña descoordinación. Aun así, fue alegre y me encantó”, expresó.
Por su parte, Gabriela Zegarra pidió a Cisco contar el motivo detrás de la elección de la canción. Visiblemente emocionado, el famoso respondió que se trataba de un homenaje a su madre, símbolo de amor y fortaleza en su vida:
“Ese tema me encanta porque para mí, mi madre es única”.
Tras escuchar su explicación, Zegarra destacó la alegría y el dinamismo del show, asegurando que logró transmitir la esencia paceña:
“Siempre hay que recordar de dónde venimos y valorar a las personas que nos inspiran”, señaló.
El juez Tito Larenti también elogió la presentación, aunque pidió a Cisco dejar de lado algunos gestos muy propios para poder representar mejor a los artistas:
“El tema del lip sync estuvo a medias por momentos, pero me gustó la presentación”.
Finalmente, Rodrigo Massa recomendó al equipo ser más exigente para evitar errores técnicos, sobre todo en la sincronización de labios y el manejo del micrófono:
“Se nota mucha evolución. Solo deben cuidar los detalles para seguir creciendo”.
A continuación, puedes revivir este momento del programa:
