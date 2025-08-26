Tragedia en cascada: YouTuber es arrastrado por la corriente mientras grababa (Video)

Un joven youtuber de 22 años, identificado como Sagar Tudu, está reportado como desaparecido tras ser arrastrado por la fuerte corriente de la cascada Duduma, en el distrito de Koraput, India, mientras filmaba un video para su canal.

El incidente ocurrió el pasado fin de semana, cuando Tudu se encontraba en la cascada con un amigo, Abhijit Behera, para grabar contenido turístico. Según los informes, Sagar estaba parado sobre una roca en medio del torrente, grabando con una cámara de dron, cuando las autoridades de la presa de Machakunda liberaron agua debido a las fuertes lluvias.

El repentino aumento del caudal de la cascada sorprendió al joven. A pesar de los intentos desesperados de turistas y lugareños por rescatarlo con cuerdas, Tudu no pudo mantener el equilibrio en la roca resbaladiza y fue arrastrado por la corriente.

Equipos de la policía local y de la brigada de bomberos de Machakunda acudieron al lugar de inmediato para iniciar una operación de búsqueda y rescate, pero hasta el momento, Sagar Tudu no ha sido localizado. La búsqueda continúa en curso.

Mira el video:

