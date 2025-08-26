TEMAS DE HOY:
Doble asesinato Abuso a menor en Santa Cruz Narcotráfico

11ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

10ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Tragedia en cascada: YouTuber es arrastrado por la corriente mientras grababa

A pesar de los intentos desesperados de turistas y lugareños por rescatarlo con cuerdas, el creador de contenido fue arrastrado por la corriente y hasta el momento no ha sido encontrado.

Milen Saavedra

25/08/2025 21:07

Tragedia en cascada: YouTuber es arrastrado por la corriente mientras grababa (Video)
India

Escuchar esta nota

Un joven youtuber de 22 años, identificado como Sagar Tudu, está reportado como desaparecido tras ser arrastrado por la fuerte corriente de la cascada Duduma, en el distrito de Koraput, India, mientras filmaba un video para su canal.

El incidente ocurrió el pasado fin de semana, cuando Tudu se encontraba en la cascada con un amigo, Abhijit Behera, para grabar contenido turístico. Según los informes, Sagar estaba parado sobre una roca en medio del torrente, grabando con una cámara de dron, cuando las autoridades de la presa de Machakunda liberaron agua debido a las fuertes lluvias.

El repentino aumento del caudal de la cascada sorprendió al joven. A pesar de los intentos desesperados de turistas y lugareños por rescatarlo con cuerdas, Tudu no pudo mantener el equilibrio en la roca resbaladiza y fue arrastrado por la corriente.

Equipos de la policía local y de la brigada de bomberos de Machakunda acudieron al lugar de inmediato para iniciar una operación de búsqueda y rescate, pero hasta el momento, Sagar Tudu no ha sido localizado. La búsqueda continúa en curso.

Mira el video:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD