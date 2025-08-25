¡Un programa imperdible! Conoce a los seis equipos que hoy se presentan en ‘La Gran Batalla’

Llegó la última gran noche para el debut de los famosos y academias de baile que forman parte de la segunda temporada de 'La Gran Batalla'. A lo largo de la semana ya se presentaron 14 equipos y hoy ingresan los últimos seis a la competencia.

Esta noche en el escenario de La Gran Batalla:

Adry Vargas y la academia Idols Dance

Ornella Arredondo y la academia Divertimento

Ronald Valverde y la academia Royalty Crew

Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps

Susana Rivero y la academia La Fábrica

Luz López y la academia The Hooligans

Los seis equipos mostrarán su carta de presentación interpretando a artistas reconocidos a nivel mundial, con el objetivo de impresionar al público y a los jueces.

La segunda temporada de 'La Gran Batalla' llega cargada de emoción, ritmo y sorpresas, con presentaciones trabajadas durante intensas jornadas de ensayo.

No te pierdas ningún detalle y conéctate a nuestra señal a las 21:00 en señal abierta. También podrás seguir el antes y después del programa en nuestro streaming de YouTube, buscando La Gran Batalla, junto a Leila Castro, Diego Merritt y Alejandro Serrate.

Mira la programación en Red Uno Play