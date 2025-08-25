TEMAS DE HOY:
Tres trabajadores sepultados Deslizamiento de tierra en Teoponte San Pedro

14ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¡Un programa imperdible! Conoce a los seis equipos que hoy se presentan en ‘La Gran Batalla’

Famosos y sus academias se presentarán por primera vez en el escenario más grande de la televisión boliviana, donde serán evaluados por un exigente jurado.

Silvia Sanchez

24/08/2025 20:32

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Llegó la última gran noche para el debut de los famosos y academias de baile que forman parte de la segunda temporada de 'La Gran Batalla'. A lo largo de la semana ya se presentaron 14 equipos y hoy ingresan los últimos seis a la competencia.

Esta noche en el escenario de La Gran Batalla:

  • Adry Vargas y la academia Idols Dance

  • Ornella Arredondo y la academia Divertimento

  • Ronald Valverde y la academia Royalty Crew

  • Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps

  • Susana Rivero y la academia La Fábrica

  • Luz López y la academia The Hooligans

Los seis equipos mostrarán su carta de presentación interpretando a artistas reconocidos a nivel mundial, con el objetivo de impresionar al público y a los jueces.

La segunda temporada de 'La Gran Batalla' llega cargada de emoción, ritmo y sorpresas, con presentaciones trabajadas durante intensas jornadas de ensayo.

No te pierdas ningún detalle y conéctate a nuestra señal a las 21:00 en señal abierta. También podrás seguir el antes y después del programa en nuestro streaming de YouTube, buscando La Gran Batalla, junto a Leila Castro, Diego Merritt y Alejandro Serrate.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:30

Operativo uno decide

21:30

La gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:30

Operativo uno decide

21:30

La gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD