¡Un programa imperdible! Conoce a los seis equipos que hoy se presentan en ‘La Gran Batalla’

Famosos y sus academias se presentarán por primera vez en el escenario más grande de la televisión boliviana, donde serán evaluados por un exigente jurado.
24/08/2025 20:32
Escuchar esta nota
Llegó la última gran noche para el debut de los famosos y academias de baile que forman parte de la segunda temporada de 'La Gran Batalla'. A lo largo de la semana ya se presentaron 14 equipos y hoy ingresan los últimos seis a la competencia.
Esta noche en el escenario de La Gran Batalla:
Adry Vargas y la academia Idols Dance
Ornella Arredondo y la academia Divertimento
Ronald Valverde y la academia Royalty Crew
Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps
Susana Rivero y la academia La Fábrica
Luz López y la academia The Hooligans
Los seis equipos mostrarán su carta de presentación interpretando a artistas reconocidos a nivel mundial, con el objetivo de impresionar al público y a los jueces.
La segunda temporada de 'La Gran Batalla' llega cargada de emoción, ritmo y sorpresas, con presentaciones trabajadas durante intensas jornadas de ensayo.
No te pierdas ningún detalle y conéctate a nuestra señal a las 21:00 en señal abierta. También podrás seguir el antes y después del programa en nuestro streaming de YouTube, buscando La Gran Batalla, junto a Leila Castro, Diego Merritt y Alejandro Serrate.
