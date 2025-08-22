¡Quedaron impactados! Así fue la presentación de Juandy en ‘La Gran Batalla’

Para cerrar la noche de este jueves, fue el turno de Juandy y la academia ‘Legacy’, el equipo interpretó una canción del grupo Son By Four, un ritmo lento que emocionó a todos.

Juandy estuvo en el papel de Ángel López, y fue caracterizado como el integrante de la agrupación, algo que los jueces destacaron y felicitaron.

El tiktoker empezó bromeando acerca de su presentación, dijo que estaba deprimido, pero emocionado al formar parte del mejor programa de la televisión boliviana.

En sus devoluciones, los jueces fueron bastante puntuales, empezó Rodrigo Massa, y dijo haber quedado sorprendido con la presentación que brindó el equipo, “wow, transmiten mucho al bailar, me diste un buen show”, afirmó.

Tito Larenti señaló que el equipo es uno de los más fuertes de la competencia hasta ahora, resaltando la imitación que hizo el famoso, sobre todo al seguir los tiempos de la canción y la imitación en la letra de la canción.

“Creo que hemos encontrado al equipo a vencer, te sentí contar, te vi y el conteo del tiempo, eso te va a jugar a favor, son un equipo fuerte”, expresó Larenti.

Gabriela Zegarra resumió su evaluación y sentenció, “me encantó su presentación”.

Juandy dijo estar emocionado con todo lo que le ha tocado vivir en el programa, y prometió brindar un gran show en cada una de sus presentaciones.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

