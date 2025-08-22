Extracto de llamada vinculan al alcalde de Llallagua con bloqueos, según fiscal

El alcalde de Llallagua, Jorge Adalid Aguilar, fue aprehendido este jueves por su presunta participación en los hechos de violencia ocurridos en junio durante los bloqueos protagonizados por sectores sociales afines al expresidente Evo Morales, los cuales dejaron cuatro fallecidos, policías heridos y varios detenidos.

El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, informó que Aguilar fue arrestado por su supuesta vinculación con delitos de lesiones graves y gravísimas, homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa. La autoridad se encuentra actualmente a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

“Existe un extracto de llamada entre el señor Adalid y otros de los principales organizadores de estos hechos violentos que cobraron la vida de cuatro personas”, explicó Aparicio. Señaló además que el alcalde no solo habría apoyado las movilizaciones, sino que también tendría un grado de participación “más allá de la autoría directa”.

“A la fecha, tenemos a 13 personas con detención preventiva, y el alcalde sería la persona número 14”, indicó el fiscal. La investigación se encuentra aún en fase preparatoria.

Por otro lado, el fiscal Aparicio reveló que también se está buscando al ejecutivo del Conamaq, Ramiro Cucho, quien tiene una orden de aprehensión vigente desde el 8 de agosto. La misma fue emitida tras revocarse la detención domiciliaria que le había sido otorgada previamente.

Durante las jornadas de violencia, varios pobladores de Llallagua denunciaron que Aguilar habría respaldado públicamente las movilizaciones, que además de bloquear caminos, exigían la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial.

