Así fue el momento en que interceptaron a Harold Méndez y Leonardo Vaca Diez, acribillados en Santa Cruz

Una cámara de seguridad grabó el momento en que Harold Méndez y Leonardo Vaca Diez fueron interceptados y acribillados en la zona norte de Santa Cruz.

En las imágenes se observa cómo los agresores llegan en un motorizado, se estacionan, descienden y disparan contra la vagoneta de las víctimas. Posteriormente, vuelven a subir al vehículo y se dan a la fuga.

Las imágenes concuerdan con el relato de los vecinos, que reportaron que antes de efectuarse los disparos, escucharon la llegada de una movilidad.

El reporte preliminar señala que se efectuaron al menos 20 disparos contra el vehículo, principalmente en la parte delantera y el parabrisas.

“La división de la escena del crimen continúa trabajando. Se ha colectado una importante cantidad de munición, son vainas servidas, y se está por determinar el tipo de arma utilizado. Se conformarán equipos de investigación multidisciplinarios”, informó el comandante de la Policía, Rolando Rojas.

