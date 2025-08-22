TEMAS DE HOY:
Circula video que muestra a Harold Méndez horas antes de ser acribillado

No se descarta que el violento ataque pueda deberse a un ajuste de cuentas.

Naira Menacho

22/08/2025 0:36

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

En redes sociales circula un video que muestra a Harold Méndez, una de las víctimas del acribillamiento en Santa Cruz, en una oficina junto a su abogado, horas antes del ataque.

En las imágenes se observa a Méndez sentado, vestido con pantalón claro y una polera verde claro. La reunión fue confirmada por su abogado, Daniel Vidal, quien relató que estuvo con él durante la tarde del jueves.

“Él estuvo reunido conmigo en horas de la tarde, tratamos algunos temas que no eran relevantes”, declaró Vidal, quien afirmó desconocer los motivos del ataque, aunque no descartó un ajuste de cuentas, recordando que Méndez había estado detenido meses atrás por estelionato.

 

Méndez Erlwein y Leonardo Vaca Diez Gentile fueron interceptados y acribillados cerca de las 19:00 horas, mientras se desplazaban en una vagoneta de lujo por la calle 2 Oeste, zona norte de Santa Cruz.

 

