TSE cierra cómputo y se alista para organizar la segunda vuelta

Los nueve tribunales electorales departamentales concluyeron este jueves el cómputo de actas, confirmando oficialmente la segunda vuelta electoral entre Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, prevista para el domingo 19 de octubre.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que si bien los resultados ya están consolidados, el acto oficial se realizará el próximo martes, debido a que las actas físicas deben ser firmadas y entregadas por cada uno de los tribunales departamentales. “Hasta el momento, en físico, solo se han presentado los departamentos de Oruro, Chuquisaca y Tarija”, precisó.

De igual manera, anunció que el miércoles 27 de agosto se realizará el lanzamiento oficial de la convocatoria al balotaje, y que el TSE ya está trabajando en la organización de esta nueva etapa.

“Ahora hemos volcado la página. Todo el órgano está enfocado en organizar la segunda vuelta. Vamos a repetir el uso del SIREPRE y agilizar el cómputo, con mejoras en el proceso electoral”, aseguró.

Consultado sobre los informes de misiones de observación electoral y veedores, el vocal confirmó que se recibieron recomendaciones. “Algunas podrán aplicarse ya en la segunda vuelta; otras deberán ser consideradas para futuros procesos electorales”, explicó.

Respecto a la conformación de la Asamblea Legislativa, Ávila aclaró que aquellos partidos que obtuvieron escaños pero no presentaron candidatos —como el Partido Demócrata Cristiano (PDC)— podrán recurrir a la figura de la habilitación extraordinaria.

“Se asigna a un candidato ya inscrito en la misma organización política para ocupar ese escaño. No se permite inscripciones nuevas”, puntualizó.

