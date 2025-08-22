“Me gusta lo que tienes”: Nimeyra Flores impresionó a los jueces con una presentación de altura

Empezó la noche de competencia en ‘La Gran Batalla’ y cuatro equipos se prepararon con todo para subir al escenario, el primero en subir, fue el de Nimeyra Flores y la academia ‘Evolution Team’, ellos interpretaron una canción muy sensual, “Más fuerte” de la artista Greecy.

La presentación del equipo impresionó a todos, pero los jueces hicieron algunas recomendaciones para que puedan mejorar para su próxima presentación.

Tito Larenti destacó la altura de la famosa y observó que Nimeyra miraba al piso en muchas oportunidades, aunque destacó su manejo de escenario.

“Miras mucho al suelo, pero pierdes lo bonito que tienes, el tema de la música, se nota como te gusta el escenario, por como lo recorriste, pero sí, tienes que trabajarlo, hay algo que me gusta de ti, no se lo qué es, pero lo voy a descubrir”, afirmó Tito.

Por su parte, Gabriela Zegarra, observó una falta de acompañamiento entre el equipo y la famosa, y le recomendó a Nimeyra estudiar más al personaje para parecerse durante la presentación.

Por su parte, Rodrigo Massa, también observó el que la famosa mire en varias ocasiones hacia el piso, y le pidió “fijar un punto en el horizonte” para poder trabajar en contraste del personaje, además, al cuerpo de baile, les recomendó, tratar de mostrar mayor presencia en el escenario.

Finalmente, la juez Elka Meyer, resaltó el parecido y caracterización de la famosa, señaló que Nimeyra, se veía muy parecida a la artista original, y a los bailarines, les recomendó tener cuidado con las caminatas y traslados.

La famosa y el equipo agradecieron las palabras del jurado, y señalaron que están “comprometidos para dar lo mejor en la próxima presentación”.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play