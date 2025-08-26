Este martes se oficializó el compromiso entre Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, e inmediatamente la noticia se hizo viral.

Incluso el presidente estadounidense Donald Trump, se refirió al tema tras ser consultado y tuvo una inesperada reacción.

En rueda de prensa durante la reunión de gabinete una periodista consultó a Trump sobre su opinión, respecto al compromiso a lo que el mandatario respondió:

“Sinceramente les deseo mucha suerte. Él es un excelente jugador, un buen chico, y ella una persona extraordinaria”, manifestó Trump, sin realizar mayor polémica, aunque según periodistas de farándula el mandatario se mostró algo irónico, al dar la respuesta.

Hay que señalar que la relación entre Trump y Taylor Swift no ha sido la mejor en el último tiempo. La enemistad venía de hace bastantes años, con declaraciones cruzadas.

Todo ‘explotó’ a mediados de 2024, cuando la artista confirmó que iba a votar por Kamala Harris en la elección presidencial de Estados Unidos.

