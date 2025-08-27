Senado aprueba ley para elegir a vocales del Tribunal Supremo Electoral y la remite a Diputados

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó la noche de este martes, por mayoría absoluta, la Ley Transitoria de Selección, Elección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la remitió a la Cámara de Diputados para su revisión.

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, siendo la Cámara de Senadores la Cámara de Origen, queda aprobado el presente proyecto de ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión”, instruyó la presidenta en ejercicio de la Cámara de Senadores, Gladys Alarcón.

Conformada por 41 artículos y cuatro disposiciones adicionales, la propuesta legal establece y regula las etapas, fases, procedimientos, requisitos y plazos del proceso de selección, elección y designación de vocales del TSE.

Fue presentada por la senadora de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, quien argumentó la importancia de su aprobación porque la futura Asamblea Legislativa, que asumirá el 8 de noviembre, no tendrá el tiempo suficiente para encarar el proceso de selección y designación que debe culminar antes de que los actuales vocales del TSE culminen su mandado en diciembre.

“Con este proyecto de ley se está garantizando, por lo menos el Senado, no sabemos qué pasará en Diputados, que antes de que nosotros nos vayamos (el 8 de noviembre) salga la convocatoria, la gente se presente, se dejen bajo custodia todos los expedientes y la nueva Asamblea pueda hacer la elección”, explicó.

La Comisión Mixta, que estará a cargo del proceso, funcionará hasta el 7 de noviembre y dará la posta a los nuevos integrantes que serán elegidos por la nueva Asamblea y ellos concluirán con la labor de apertura de sobres, la calificación y la designación.

El 19 de diciembre de 2019, la Asamblea Legislativa designó a Daniel Atahuichi Quispe (luego se cambió el nombre a Tahuichi Tahuichi Quispe), Rosario Baptista Canedo, Nancy Gutiérrez Salas, Óscar Abel Hassenteufel Salazar, María Angélica Ruiz Vaca Diez y Francisco Vargas Camacho. En tanto, que el Órgano Ejecutivo designó a Salvador Romero. En abril de 2021, Romero renunció a la presidencia del TSE y a la vocalía, en noviembre del mismo año también renunció Baptista y en mayo de 2022 hizo lo propio la vocal Ruiz. En lugar de Romero, el Ejecutivo designó a Dina Chuquimia como vocal, quien fue removida del cargo en abril de 2024, y tomó su lugar Gustavo Ávila. Mientras que la Asamblea designó, en octubre de 2022, a las sucesoras de Baptista y Ruiz: Nelly Arista Quispe y Yajaira San Martín Crespo.

El parágrafo segundo del artículo 206 de la Constitución establece que “el Tribunal Supremo Electoral está compuesto por siete miembros, quienes durarán en sus funciones seis años sin posibilidad de reelección, y al menos dos de los cuales serán de origen indígena originario campesino”.

Para elegir a los vocales del TSE, se necesita del apoyo de dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La futura Asamblea estará compuesta por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con 65 legisladores (49 diputados y 16 senadores); Alianza Libertad y Democracia (Libre) con 51 (39 diputados y 12 senadores); Alianza Unidad (Unidad) con 33 (26 diputados y 7 senadores); APB-Súmate con 6 (5 diputados y 1 senador); Alianza Popular (AP) con 8 diputados; el MAS-IPSP con 2 diputados y el Consejo Indígena Yuqui Bia Recuate (Bia Yuqui) con 1 diputado.

