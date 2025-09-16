TEMAS DE HOY:
Política

El Senado postergó el tratamiento del crédito de $us 150 millones destinado para riego

El préstamo busca financiar 336 proyectos de agua y riego que beneficiarían a más de 30 mil familias rurales. El debate fue postergado por falta de consenso.

Hans Franco

16/09/2025 19:46

Foto: Senado aplaza tratamiento de crédito por $us 150 millones
La Paz

El pleno de la Cámara de Senadores decidió este martes aplazar el tratamiento del Proyecto de Ley N° 276/2024-2025 C.D., que ratifica el convenio de préstamo 9643-BO, firmado el 20 de mayo de 2024 entre Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de hasta 150 millones de dólares.

El crédito ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados en enero y está destinado a financiar el Proyecto de Gestión Resiliente del Agua para riego comunitario y familiar.

 

El senador Pedro Benjamín, cercano al presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, solicitó el aplazamiento debido a las diferencias entre legisladores respecto a la aprobación o rechazo del préstamo.

Según la propuesta inicial, los fondos permitirán ejecutar 336 proyectos de riego, con un impacto directo en 30.140 familias y la generación de 36.955 empleos.

El plan contempla la construcción de presas, obras productivas con enfoque de cuencas y medidas de protección, conservación y uso sostenible de los recursos hídricos.

El Senado deberá definir en una próxima sesión si aprueba o rechaza el convenio, considerado clave para fortalecer la seguridad alimentaria, la resiliencia climática y el desarrollo comunitario productivo.

 

 

