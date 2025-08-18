TEMAS DE HOY:
Conteo rápido de Red Uno: Así quedaría compuesto el Senado

El Partido Demócrata Cristiano se perfila como la primera fuerza en la Cámara Alta, seguido por Alianza Libre y  Unidad.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/08/2025 22:44

Bolivia

Según el conteo rápido de Red Uno, con un avance del 95%, la Cámara de Senadores quedaría conformada con mayoría opositora. Los datos preliminares proyectan la siguiente distribución:

  • Partido Demócrata Cristiano – Rodrigo Paz: 15 senadores

  • Alianza Libre  – Jorge Tuto Quiroga: 12 senadores

  • Alianza Unidad  – Samuel Doria Medina: 8 senadores

  • Autonomía Para Bolivia Súmate – Manfred Reyes Villa: 1 senador

La Cámara de Senadores está integrada por 36 legisladores, con cuatro representantes por cada uno de los nueve departamentos.

Segunda vuelta en puerta

El mismo conteo rápido perfila una histórica segunda vuelta electoral entre dos candidatos de oposición: Rodrigo Paz Pereira (PDC) y Jorge Tuto Quiroga (AL). De confirmarse esta proyección, ambos líderes contarían con representación significativa en el Senado.

