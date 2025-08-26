TEMAS DE HOY:
Intentan robar a dos conductores, pero no sabían con quiénes se metían

Un intento de asalto, que quedó grabado por cámaras de seguridad, terminó con un ladrón herido por un policía fuera de servicio.

Milen Saavedra

26/08/2025 12:12

Intentan robar a dos conductores, pero no sabían con quiénes se metían
Brasil

Un intento de robo en un estacionamiento de Sao Paulo, Brasil, tomó un giro inesperado cuando uno de los conductores atacados resultó ser un policía militar fuera de servicio. La situación, que fue captada en video, muestra el momento en que dos hombres son abordados por cuatro motoladrones.

El video viral documenta cómo los criminales intentan robar una motocicleta y la otra víctima está en un automóvil. Uno de los conductores se resiste, pelea y sujeta con fuerza su moto para que no se la lleven. En ese instante, el otro hombre —quien se reveló como agente policial— saca un arma y dispara a uno de los asaltantes. Los ladrones, sorprendidos por la respuesta armada, huyeron en distintas direcciones. Aunque uno de ellos fue herido, logró escapar del lugar.

El clip finaliza con los dos hombres abrazándose, aliviados tras haber logrado frustrar el asalto y salir ilesos. Este incidente resalta los peligros que enfrentan los ciudadanos a diario, pero también la valentía de quienes, aun fuera de servicio, actúan para defenderse a sí mismos y a otros.

