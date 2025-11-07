Alejandra Guzmán enseñó impactante imagen de cómo quedó su columna tras ser operada

La cantante, quien había hablado previamente sobre sus problemas de salud, tranquilizó a sus seguidores al asegurar que la operación fue un éxito.
06/11/2025 22:07
Alejandra Guzmán preocupó a sus seguidores al revelar que se sometió a una cirugía de emergencia en la columna vertebral.
La cantante compartió en Instagram una radiografía impactante en la que se ve parte de su columna y cadera, acompañada de la frase "Abrazo biomecánico". La intervención ocurrió el 7 de octubre, según información.
Guzmán había mencionado anteriormente que padecía hernias discales, lo que habría hecho necesaria la cirugía. Afortunadamente, la cantante salió bien de la operación y se encuentra recuperándose sin complicaciones.
La noticia causó revuelo entre los fans, quienes expresaron su apoyo en redes sociales. A pesar de la preocupación, la artista parece estar estable y su estado de salud sigue siendo monitoreado.
Aunque su familia y equipo de trabajo no han emitido un comunicado oficial, todo indica que la cantante se encuentra en proceso de recuperación. Sus seguidores continúan enviándole mensajes de ánimo y pronta recuperación.
