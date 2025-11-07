VIDEO | “Puedo felicitar a un zurdo” Milei bromeó tras compartir escenario con Messi

El presidente Javier Milei llegó a Estados Unidos tras el triunfo en las elecciones legislativas para asistir al America Business Forum, un evento que reúne a líderes empresariales y referentes internacionales. Entre los invitados se encontraba Lionel Messi, quien fue entrevistado este miércoles durante el encuentro.

Durante su participación, Milei agradeció a la organización del evento y a sus pares expositores, destacando especialmente la presencia del astro del fútbol. En un tono ligero, el mandatario hizo referencia a la habilidad deportiva de Messi y al mismo tiempo bromeó sobre sí mismo.

"Me alegra compartir escenario con uno de nuestros más ilustres deportistas. Es la prueba de que también puedo felicitar a un zurdo", dijo Milei, provocando risas entre los asistentes.

El momento llamó la atención de los medios presentes, ya que mostró un lado más relajado del presidente, quien además aprovechó la oportunidad para establecer contacto con distintos líderes y figuras del ámbito empresarial y deportivo.

El video fue publicado y se viralizó de manera inmediata, generando todo tipo de reacciones e interacciones de los internautas.

