Una clase sobre la violencia en una facultad de derecho de Moscú se salió de control y terminó en una pelea entre los estudiantes. El incidente, que irónicamente ocurrió durante un evento destinado a la educación legal y ciudadana, interrumpió la conferencia y dejó a los asistentes conmocionados.

La discusión, que giraba en torno a un artículo del Código Penal ruso, escaló rápidamente entre dos estudiantes encargados de la organización de la clase. Lo que comenzó como un debate académico se convirtió en un altercado físico, arruinando el objetivo del evento de profundizar en el entendimiento de la ley y las consecuencias de la violencia.

El suceso ha generado debate en la comunidad estudiantil, que se pregunta cómo un evento que buscaba prevenir y educar sobre la violencia, terminó con los mismos organizadores recurriendo a ella. Algunos han calificado el evento como "un 'fake'", poniendo en duda la credibilidad de los estudiantes y de la institución para abordar temas tan delicados.

