Plan fallido: fingió su muerte para abandonar a su familia y terminó en prisión

Ryan Borgwardt, un hombre de 45 años, fingió su propia muerte en un supuesto accidente de kayak para abandonar a su esposa y a sus tres hijos. El hallazgo de su equipo volcado en un lago hizo creer a las autoridades y a su familia que se había ahogado, desatando un intenso operativo de búsqueda que se extendió por semanas.

La investigación posterior reveló que todo fue parte de un plan cuidadosamente elaborado para escapar del país. Borgwardt había contratado un seguro de vida, transferido dinero al extranjero y hasta revertido una vasectomía antes de desaparecer.

Utilizó una lancha inflable para llegar a tierra firme, luego una bicicleta eléctrica, hasta tomar un vuelo a Rusia donde planeaba iniciar su nueva vida con una mujer que conoció por internet.

El engaño duró tres meses, hasta que una mujer de habla rusa contactó a las autoridades y facilitó el contacto directo con él. En un video enviado por el propio Borgwardt, se lo ve diciendo: “Estoy a salvo, sin problema”, desde su apartamento en el extranjero.

Borgwardt se declaró culpable de un delito menor de obstrucción y recibió una pena de 89 días de cárcel, el mismo tiempo que estuvo desaparecido. Además, deberá pagar 30.000 dólares en compensación por los costos de la búsqueda, que incluyó drones submarinos, buzos y equipos de sonar desplegados en más de 7.000 acres del lago.

Durante la audiencia, Borgwardt se presentó vestido con una camisa blanca a cuadros y expresó su arrepentimiento: “Lamento profundamente mis acciones y el dolor que causé a mi familia y amigos”.

