"¡Devolveme la billetera!": Mujer enfrentó a una ladrona y todo quedó grabado

Una audaz ladrona intentó robarle la billetera a una mujer en un local de accesorios para celulares, pero la víctima se percató a tiempo y frustró el hurto.

El insólito momento, captado por una cámara de seguridad, muestra cómo la mujer, una aparente jubilada, recuperó sus pertenencias a pesar de que la delincuente lo negaba.

El hecho ocurrió cuando la víctima estaba de espaldas, siendo atendida en el mostrador. La delincuente, que se hacía pasar por una cliente, se acercó sigilosamente e intentó sustraer la billetera de la mujer. Sin embargo, la clienta advirtió la situación, se dio la vuelta y la confrontó.

En un principio, la asaltante negó haber tomado algo, pero ante la firmeza de la víctima, finalmente le entregó la billetera.

Mira la programación en Red Uno Play