General Siles: TSE da luz verde a creación de nuevo partido Convergencia Renovadora

El general de Ejército en servicio pasivo, Remberto Siles Vásquez, informó en las últimas horas que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó la conformación de un nuevo partido político, denominado Convergencia Renovadora, por lo que a partir de adelante sus directivos habilitarán diversas oficinas en los nueve departamentos del país, con el propósito de recabar las firmas necesarias de los simpatizantes de esta fuerza política, que les permita estar habilitados para participar de las próximas elecciones subnacionales.

Siles señaló que tras el resultado de las elecciones nacionales celebradas el 17 de agosto pasado, que dio parcialmente ganador a Rodrigo Paz Pereira a al excapitán Edman Lara, urge la necesidad de renovar el escenario político nacional, toda vez que la gran mayoría del pueblo boliviano rechaza a los partidos y políticos tradicionales, tanto de izquierda, centro y de derecha.

“Nosotros estamos en el proceso de conformar una fuerza política emergente, porque los partidos políticos han demostrado que están totalmente corruptos, mercantilistas, pues en vez de hacer política, muchos se han dedicado a hacer negocios. Entonces nosotros estamos creando el partido político Convergencia Renovadoras con una idea bolivianista, de alto desarrollo técnico y tecnológico. Ya nos ha aprobado el Tribunal Supremo Electoral y vamos a cumplir con las firmas necesarias, este nuevo partido va estar trabajando justamente reuniendo a la juventud, para darle una dinámica diferente de renovación”, dijo Siles.

En ese marco, señaló que la presidenta de Convergencia Renovadora será Carol Blenda Ilievski, y su persona ocupará el cargo de vicepresidente de este partido político, que tendrá como objetivo constituirse en una real alternativa para construir un país inclusivo, modernos, con la capacidad de conducir al pueblo boliviano a un verdadero camino de desarrollo y progreso, libres de corrupción, narcotráfico, burocracia y contrabando.

“En Bolivia existe mucha corrupción, los funcionarios públicos están para aplaudir a las autoridades en función de Gobierno, hay robo al Estado, entran a la cárcel los que roban bicicletas y están libres los que se roban lingotes de oro, el poder judicial está totalmente cooptado para proteger al Gobierno antes que al pueblo. Estas cosas nos hacen ver que todavía vienen cosas difíciles para el país, hay carencias, hambre e incertidumbre, así que hay que prepararse para todo, espero que los buenos bolivianos que tienen una visión de patria, de república nos ayuden a formar parte de Convergencia Renovadora”, sostuvo.

