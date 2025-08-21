TEMAS DE HOY:
actos obscenos investigan deceso Secuestro en La Paz

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Carlos Mesa destaca labor del TSE y el liderazgo de Óscar Hassenteufel

A través de una publicación en sus redes sociales, Mesa afirmó que el Órgano Electoral “llevó adelante un gran trabajo, en medio de un clima político complejo y en un escenario de escepticismo y desconfianza”.

Hans Franco

21/08/2025 11:01

Foto: Carlos Mesa (archivo internet)
La Paz

Escuchar esta nota

El expresidente Carlos Mesa resaltó el trabajo realizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el proceso electoral, pese al clima de polarización y desconfianza que marcó la coyuntura política.

A través de una publicación en sus redes sociales, Mesa afirmó que el Órgano Electoral “llevó adelante un gran trabajo, en medio de un clima político complejo y en un escenario de escepticismo y desconfianza”.

El exmandatario hizo un reconocimiento especial al presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, a quien atribuyó un rol clave para garantizar certidumbre en el proceso. “Especial reconocimiento a Óscar Hassenteufel, cuyo liderazgo generó certidumbre”, subrayó.

Finalmente, Mesa enfatizó que el fortalecimiento de la democracia depende de que las instituciones cumplan con su papel de manera transparente y responsable: “Cuando hay instituciones que hacen lo que tienen que hacer, la democracia se fortalece”, remarcó.

Mire la publicación de Carlos Mesa: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD