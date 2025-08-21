Carlos Mesa destaca labor del TSE y el liderazgo de Óscar Hassenteufel

El expresidente Carlos Mesa resaltó el trabajo realizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el proceso electoral, pese al clima de polarización y desconfianza que marcó la coyuntura política.

A través de una publicación en sus redes sociales, Mesa afirmó que el Órgano Electoral “llevó adelante un gran trabajo, en medio de un clima político complejo y en un escenario de escepticismo y desconfianza”.

El exmandatario hizo un reconocimiento especial al presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, a quien atribuyó un rol clave para garantizar certidumbre en el proceso. “Especial reconocimiento a Óscar Hassenteufel, cuyo liderazgo generó certidumbre”, subrayó.

Finalmente, Mesa enfatizó que el fortalecimiento de la democracia depende de que las instituciones cumplan con su papel de manera transparente y responsable: “Cuando hay instituciones que hacen lo que tienen que hacer, la democracia se fortalece”, remarcó.

Mire la publicación de Carlos Mesa:

