Este miércoles en medio de una declaración ante los medios efectuada en Santa Cruz, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, pidió disculpas por sus polémicas declaraciones, que hicieron que reciba masivos comentarios negativos en redes sociales y sea criticado por personalidades.

“Si los ofendió a algunos pido disculpas con toda humildad, si en El Alto dije un discurso mal interpretado bueno, las disculpas del caso, pero no se puede enfrentar una elección con trampas tal vez por el momento me deje llevar”, dijo Lara.

El candidato vicepresidencial, reiteró las disculpas y pidió que hagan una campaña transparente para que la gente pueda votar con tranquilidad.

Tras ser consultado sobre la posibilidad de que en las listas de candidatos el Partido Demócrata Cristiano (PDC), existiría gente infiltrada del Movimiento al Socialismo (MAS), negó ese hecho.

“Todo dicen, yo creo que esta pregunta se la debería trasladar al señor Roberto Castro, que es el único delegado acreditado, pregúntenle a él, los demás pueden hablar y se van a atribuir”, afirmó Lara.

Así mismo, adelantó el cómo se viene su campaña política, y dijo que harán una campaña austera.

