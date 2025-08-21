Se registran enfrentamientos y un accidente en bloqueo de universitarios en Boyuibe

Un bloqueo indefinido de estudiantes de la Universidad Indígena Boliviana (Unibol) Guaraní en la ruta 9, que conecta Santa Cruz con Yacuiba, ha provocado enfrentamientos violentos y un accidente de tránsito. Los universitarios exigen la destitución de la rectora de su institución por supuestas irregularidades.

Una estudiante herida en medio de la protesta

La protesta, que se inició la madrugada de este jueves con cerca de 650 estudiantes, escaló a un enfrentamiento con transportistas y pasajeros que intentaban pasar por el punto de bloqueo. En medio de la reyerta, una estudiante resultó herida en la cabeza y tuvo que ser trasladada a un hospital local en Boyuibe, según reportan medios locales.

Los universitarios afirman que la medida de presión se mantendrá de forma indefinida hasta que el Ministerio de Educación intervenga y atienda sus demandas.

Accidente cerca del bloqueo

Horas después de iniciada la protesta, se reportó una colisión múltiple cerca del punto de bloqueo. Un camión de alto tonelaje y dos buses de pasajeros estuvieron involucrados en el choque. El conductor del camión quedó atrapado y tuvo que ser liberado por equipos de rescate y posteriormente trasladado a un centro médico.

Aunque los líderes estudiantiles aseguran que el accidente no está relacionado con el bloqueo, la presencia de vehículos varados en la zona ha generado una situación de alta tensión y riesgo en la vía. El bloqueo ha causado la suspensión de viajes desde la terminal Bimodal de Santa Cruz hacia Yacuiba, afectando a cientos de viajeros.

