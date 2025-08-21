Gobierno declara emergencia nacional por incendios, pero denuncian reacción tardía

El Gobierno nacional declaró emergencia nacional debido a los incendios forestales que afectan a tres departamentos del país. En Santa Cruz, el fuego se concentra principalmente en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, una de las áreas protegidas más importantes del país.

Sin embargo, la reacción del Ejecutivo ha sido duramente cuestionada por autoridades y representantes regionales, quienes consideran que las medidas han llegado tarde, cuando ya se han perdido alrededor de 40 mil hectáreas, según datos preliminares.

La diputada María René Álvarez criticó la demora en la declaratoria y señaló que ya existía una resolución del Tribunal Agroambiental que debía cumplirse de forma inmediata.

“Hay una resolución del Tribunal Agroambiental que debe ser acatada y cumplida inmediatamente, donde se establece la declaratoria de desastre. Vemos que el Gobierno esperó a que se quemen millones de hectáreas para recién tomar acción”, declaró.

Álvarez también cuestionó la falta de políticas de prevención y la institucionalización de las quemas en esta época del año. “Me parece que las acciones del Gobierno son muy tardías. No se aprende la lección. Siguen sin implementar un buen programa de prevención”, agregó.

Además, denunció que los incendios no solo son causados por productores agropecuarios, sino por un problema más complejo: los avasallamientos de tierras, que llevan años siendo denunciados sin solución efectiva.

“Siempre señalan a los productores, pero uno de los principales factores que hemos denunciado desde hace cinco años son los avasallamientos”, explicó.

Álvarez también recordó que en 2023 se aprobó un crédito de 72 millones de dólares por parte de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), destinado a enfrentar fenómenos climáticos adversos, pero cuestionó que ese dinero no se haya utilizado en tareas de prevención y mitigación.

Mira la programación en Red Uno Play