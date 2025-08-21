“Un bombero nunca olvida sus raíces”: estudiantes de Cefotes rescatan a un perrito en Cochabamba

Mientras dos uniformados hacían un patrullaje en inmediaciones de la avenida Gualberto Villarroel, en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, un grupo de estudiantes del Centro de Formación Técnico Superior (Cefotes) atendió el angustioso llamado de vecinos, un perrito había caído a un canal de riego de entre 5 y 6 metros de profundidad.

Sin dudar un segundo, los cursantes Sgto. 1ro. Alm. Terceros Flores Eliceo y Sgto. 1ro. Alm. Ticona Villchez Roger pusieron en práctica lo aprendido en las aulas y en las guardias. Con el apoyo de una cuerda y una escalera improvisaron un operativo de rescate que, pese a las dificultades del terreno, culminó con éxito.

El can, visiblemente asustado pero sano y salvo, fue devuelto a tierra firme en medio de aplausos de estudiantes, vecinos y transeúntes que presenciaron el acto.

El gesto fue más que un rescate, fue un recordatorio de que el corazón de un bombero late con la vocación de proteger, sin importar si se trata de una persona o de un pequeño animal. “Un bombero nunca olvida sus raíces”, comentaron testigos, al ver cómo la solidaridad y el compromiso florecen desde la formación misma.

El heroico episodio se convirtió en una lección viva para los alumnos en patrullaje escolar y en una caricia al alma para quienes presenciaron la escena: que el valor y la empatía también pueden salvar vidas de cuatro patas.

Mira el video:

