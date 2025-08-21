La sociedad puertorriqueña vive horas de profunda indignación tras el feminicidio de Gabriela Nicole Pratts Rosario, una joven de apenas 16 años que fue asesinada de ocho puñaladas en el municipio de Aibonito (Puerto Rico), el pasado 11 de agosto. El ataque ocurrió al finalizar una fiesta en la que seis adolescentes planearon una emboscada mortal, dejando a la isla conmocionada.

El caso tomó un giro estremecedor, entre las sospechosas se encuentran cuatro menores de edad, dos jóvenes de 20 años y la madre de una de las agresoras, lo que evidencia una planificación colectiva que ha horrorizado a la opinión pública.

El Departamento de Justicia de Puerto Rico confirmó la detención de dos personas, madre e hija, ambas acusadas de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. Se trata de Elvia Cabrera Rivera (40 años) y su hija Anthoneishka Avilés Cabrera (17 años), esta última señalada como autora material de las puñaladas. A pesar de su edad, será juzgada como adulta debido a la gravedad del crimen.

VIDEO: ¡Confiaba en ellas! Adolescente es asesinada en fiesta “trampa” por seis de sus 'amigas'. Foto: Tk _vvicenty

La trampa mortal

Según las investigaciones, las jóvenes citaron a Gabriela Nicole a una fiesta de verano, aparentando ser una celebración amistosa. Sin embargo, era una emboscada. La víctima asistió acompañada de su madre, Lisandra Rosario, pero las agresoras retuvieron a la mujer y atacaron a un amigo de Gabriela para impedir que la defendiera, mientras la adolescente era brutalmente acuchillada.

Lisandra, quien fue testigo directo del asesinato de su hija, relató con el corazón destrozado: “Llegó el día que no quería que llegara, amor mío. Solo digo que tengo mi corazón hecho pedazos, no me salen las palabras. Te amo y te amaré toda mi vida, mi pequeña princesa. Mamita te está sufriendo tanto”.

La crueldad del caso no solo indigna por la violencia del ataque, sino también por la traición de la confianza. El primo de la víctima, Vicent, reveló que Gabriela había celebrado recientemente su cumpleaños número 16 junto a algunas de las chicas que después participaron en su asesinato. Entre ellas estaba Anthoneishka Avilés Cabrera, la principal acusada.

“No confíes en todo el mundo”, escribió el joven al publicar una foto del cumpleaños donde aparecen tanto Gabriela como sus presuntas asesinas.

El feminicidio de Gabriela Nicole ha levantado un clamor nacional por justicia y ha abierto el debate sobre la violencia entre adolescentes, el rol de los padres y la crudeza con la que se planifican crímenes incluso en edades tempranas.

Mientras continúan las investigaciones y se esperan más detenciones, la familia de Gabriela llora a la adolescente que fue cruelmente arrebatada de sus seres queridos, en un crimen que Puerto Rico difícilmente olvidará.

