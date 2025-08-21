Imágenes fuertes: Madre de dos niñas fue asesinada a martillazos por su pareja (Video)

Una tragedia sacudió a la Región Metropolitana de Salvador (Brasil), la noche del martes (19). Laina Santana Costa Guedes, contadora de 37 años y madre de dos niñas, fue brutalmente asesinada a martillazos dentro de su propio hogar en Lauro de Freitas. El acusado es su pareja de casi dos décadas, Ramon de Jesus Guedes, quien confesó el crimen entre contradicciones y justificaciones teñidas de celos y tormentos personales.

De acuerdo con su declaración ante la Policía Civil, a la que accedió G1, el acusado relató que sospechaba de una supuesta infidelidad de Laina. Dijo haberla visto en un automóvil con otra persona poco antes de llegar a la vivienda. Minutos después, la discusión escaló hasta convertirse en un acto de violencia extrema que dejó a Laina inconsciente en el suelo, frente a la mirada atónita de sus hijas de 5 y 12 años.

El propio sospechoso admitió que la relación de 17 años estuvo marcada por separaciones, insultos y constantes peleas. Según él, incluso el día anterior al asesinato habían discutido, pero terminaron reconciliándose en la intimidad. La mañana siguiente, Laina le habría confesado tener una “relación deliberada”, hecho que encendió los celos de Ramon y derivó en una tensión que estalló con furia mortal esa misma noche.

En su testimonio, Guedes afirmó haber “perdido el control” y, cegado por la ira, golpeó a su pareja con un mazo. Luego intentó escapar y hasta atentar contra su propia vida, pero fue impedido por vecinos y agentes de la Policía Militar que ya rondaban la zona.

Laina fue trasladada de emergencia al Hospital Menandro de Faria, pero no resistió las graves heridas. Su muerte dejó consternada a la comunidad y devastada a su familia, especialmente a sus pequeñas hijas, testigos involuntarias del horror.

Este miércoles (20), en un clima de profundo dolor, familiares y amigos le dieron el último adiós en el cementerio Bosque da Paz, en Salvador. El entierro se realizó de manera íntima, marcado por lágrimas, silencio y el reclamo de justicia por la violencia que truncó la vida de una madre trabajadora, recordada como una mujer dedicada y luchadora.

El caso expone una vez más la dramática realidad de la violencia de género en Brasil, vidas arrebatadas en un instante, familias destruidas y niñas que deberán crecer con el recuerdo imborrable del horror que presenciaron.

Imágenes sensibles:

