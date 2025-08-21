Policía identifica a hombre que asesinó a vecino en Yapacaní por impedir violación

Un hombre de 45 años, identificado como Epifanio H.S., fue asesinado el pasado 17 de agosto en el municipio de Yapacaní, luego de intervenir para impedir la violación de una adolescente de 14 años. El trágico hecho ocurrió durante el día de las elecciones generales.

Según el comandante de la policía de Yapacaní, Efraín Gutiérrez, la menor se dirigía a su domicilio para alimentar a sus animales cuando fue interceptada por un hombre de 47 años.

"El agresor la siguió hasta su casa e intentó abusar de ella en el interior. La adolescente pidió ayuda y fue en ese momento que Epifanio acudió en su auxilio, permitiendo que la menor lograra escapar", relató.

Sin embargo, a unos 300 metros de distancia, el agresor los interceptó. Atacó primero a la adolescente con un golpe y luego a Epifanio, quien cayó al suelo de inmediato. Posteriormente, el agresor le disparó.

El comandante Gutiérrez señaló que el presunto asesino "era una persona que trabajaba por el lugar y tenía contacto con la familia de la víctima". La policía ha iniciado la búsqueda del sospechoso, cuyo paradero aún es desconocido.

La autopsia realizada al cuerpo de Epifanio H.S. determinó que la causa de muerte fue un traumatismo y lesiones en los centros encefálicos superiores. Las autoridades ya han identificado al presunto autor del crimen y se espera que en las próximas horas se emita una cartilla con su fotografía para solicitar la colaboración ciudadana en su captura.

