Refuerzan operativos en el cordón ecológico tras hechos de inseguridad

La mañana de este jueves se intensificaron los operativos policiales en la zona del cordón ecológico, específicamente en el cuarto anillo de la avenida Busch, con el objetivo de reforzar la seguridad y dar continuidad a los planes de alto impacto en áreas críticas de la ciudad.

Según informó el subcomandante departamental de la Policía, Jorge Silva, cerca de 250 efectivos policiales se encuentran desplegados en el área, realizando patrullajes preventivos y tareas de control.

“Desde hoy se tiene planificado realizar patrullajes en todo lo que corresponde al cordón ecológico. Estamos dando continuidad a los planes de alto impacto en la zona”, señaló Silva.

Los operativos responden a múltiples denuncias de vecinos, quienes aseguran que el cordón ecológico se ha convertido en un punto de concentración de personas en situación de calle y delincuentes, que cometen asaltos tanto a transeúntes como a conductores que circulan por el sector.

A la preocupación ciudadana se suma un hecho violento ocurrido el pasado martes, cuando un ciudadano extranjero baleó a un policía durante un operativo sorpresa y logró escapar, internándose en la zona del cordón ecológico. Hasta el momento, el sospechoso no ha sido localizado, lo que ha motivado un refuerzo de la presencia policial.

Mira la programación en Red Uno Play