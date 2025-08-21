Pedraza: “Santa Cruz sigue siendo bastión de la oposición”

Tras conocerse los resultados oficiales del conteo de votos en Santa Cruz, donde Alianza Libre de Jorge Tuto Quiroga obtuvo el 37,67 %, el analista político Gustavo Pedraza afirmó que los comicios ratifican la fortaleza opositora en este departamento, que concentra alrededor del 65 % de apoyo.

“La oposición tradicional en Santa Cruz mantiene su 65 %, la misma cantidad que obtuvo en 2019. Es decir, sigue siendo el bastión de la oposición, no hay grandes cambios”, señaló Pedraza.

El analista destacó además que la novedad en estas elecciones fue la caída significativa del MAS, que pese a presentarse con dos candidaturas solo alcanzó un 7 % de respaldo, lejos de su voto duro histórico que rondaba el 30 % en la región.

