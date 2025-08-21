Diputada denuncia inacción ante incendio en el Noel Kempff Mercado

Los incendios forestales están afectando diversas zonas del departamento de Santa Cruz, particularmente el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Según datos preliminares, ya se han consumido alrededor de 40 mil hectáreas, mientras se denuncia falta de respuestas efectivas por parte del Gobierno nacional.

La diputada María René Álvarez expresó su profunda preocupación y criticó la falta de una política de prevención real y sostenida, tanto a nivel municipal como departamental y nacional.

“La situación es agobiante y preocupante. Lamentablemente, año tras año se repite este escenario por la falta de una política real de prevención. Lo hemos venido denunciando y haciendo seguimiento constante, pero no hay respuestas”, manifestó Álvarez.

La legisladora también recordó que ya se presentaron dos peticiones de informe para esclarecer el destino de los 75 millones de dólares provenientes de un préstamo de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), aprobado específicamente para la atención de desastres ambientales y situaciones climáticas críticas.

“Queremos saber cómo fueron destinados esos recursos. El Gobierno actúa de manera tardía. Ya van cerca de 40 mil hectáreas incendiadas en una de las reservas más importantes del país”, agregó.

En medio de esta emergencia ambiental, el Tribunal Agroambiental habría determinado que se declare desastre nacional de manera inmediata, lo que permitiría actuar sin los actuales obstáculos burocráticos. Sin embargo, la diputada denunció que esta recomendación no ha sido acatada por las autoridades competentes.

“El tribunal determinó que se declare desastre nacional para que se pueda actuar sin toda esta burocracia normativa que lamentablemente retrasa la respuesta. Pero las autoridades hacen caso omiso”, concluyó Álvarez.

Mira la programación en Red Uno Play