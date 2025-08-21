“¡Va explotar la garrafa, niña sal de ahí!”: Incendio en una vivienda de la avenida Ayacucho

La mañana de este jueves 21 de agosto, un incendio estructural alarmó a vecinos y transeúntes de la avenida Ayacucho, entre las calles México y Mayor Rocha, en pleno centro de Cochabamba. El fuego se desató en un departamento, generando una densa humareda que obligó a la evacuación inmediata de los habitantes y de sus mascotas.

En el clip que circula en redes sociales, se puede escuchar a una mujer gritar desesperada: “¡Niña sal de ahí!”, mientras otra indica “¡va explotar la garrafa!”, esto ocurrió antes de la intervención de Bomberos.

Al lugar llegaron rápidamente bomberos de Sar-Bolivia, quienes desplegaron un intenso operativo de sofocación y enfriamiento para evitar que las llamas se expandieran a viviendas colindantes. La circulación vehicular en la zona fue cerrada mientras se realizaban los trabajos de emergencia.

Según los primeros reportes, el siniestro se habría originado en la cocina, donde se encontraban tres garrafas de gas que representaban un alto riesgo de explosión. “La pronta reacción de la unidad de bomberos hizo posible que se controle el incendio. No hay heridos. Al momento se presume un corto circuito, pero el origen del siniestro será investigado”, informó el Subcomandante de la Policía, Cnl. Raúl Cornejo.

Por su parte, un voluntario de Sar-Bolivia relató que la alarma se recibió a las 7:30 de la mañana, cuando el fuego estaba descontrolado: “Se sacaron tres garrafas con fuego latente, se inició el protocolo correspondiente sofocando las llamas. Ahora se realizan trabajos de ventilación y remoción. El incendio habría iniciado en la cocina”.

El hecho dejó a varias familias en shock, mientras los vecinos observaron con temor cómo el fuego consumía parte del inmueble. Gracias a la rápida intervención de los bomberos, la tragedia no pasó a mayores.

