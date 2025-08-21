Comité Cívico se declara en emergencia por incendios forestales y activa campaña para ayudar a los bomberos

El Comité Cívico Pro Santa Cruz se declaró en emergencia ante la crítica situación de incendios forestales que afectan al departamento, especialmente en áreas protegidas como el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, además de las provincias Guarayos y Ñuflo de Chávez. En respuesta, la institución lanzó una campaña de recolección de ayuda para los bomberos voluntarios que combaten el fuego en el lugar.

Dino Franco, segundo vicepresidente del Comité Cívico, hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que coordinen acciones y eviten que la situación se agrave. "Hemos iniciado una campaña para asistencia y ayuda a los bomberos voluntarios que están hoy al frente de los diferentes incendios que tenemos en el departamento", afirmó.

Por su parte, Génesis Ortuño, coordinadora de responsabilidad social del Comité, detalló los insumos que se necesitan con urgencia para apoyar a los brigadistas. "Para apoyar en este momento a los bomberos voluntarios, necesitamos alimentos no perecederos, bebidas isotónicas, medicamentos y elementos de primeros auxilios, como también apoyo en equipamiento y logística", indicó.

El Comité Cívico Pro Santa Cruz convocó a la solidaridad de la población cruceña para que se acerque a su sede, la "casa moral de los cruceños", y done para esta causa. Ortuño enfatizó que la ayuda de cada ciudadano es crucial para proteger la biodiversidad de la región. "Si ellos (los bomberos) no cuentan con los insumos y nosotros no se los proveemos, la defensa y la biodiversidad va a ser prácticamente imposible", concluyó.

