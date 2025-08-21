TEMAS DE HOY:
Cisterna arde en llamas Feminicidio en La Paz Ataque a policía

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Comité Cívico se declara en emergencia por incendios forestales y activa campaña para ayudar a los bomberos

La institución lanzó una campaña de recolección de ayuda para los bomberos voluntarios que combaten el fuego en primera línea.

Milen Saavedra

20/08/2025 21:19

Comité Cívico se declara en emergencia por incendios forestales y activa campaña para ayudar a los bomberos
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El Comité Cívico Pro Santa Cruz se declaró en emergencia ante la crítica situación de incendios forestales que afectan al departamento, especialmente en áreas protegidas como el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, además de las provincias Guarayos y Ñuflo de Chávez. En respuesta, la institución lanzó una campaña de recolección de ayuda para los bomberos voluntarios que combaten el fuego en el lugar.

Dino Franco, segundo vicepresidente del Comité Cívico, hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que coordinen acciones y eviten que la situación se agrave. "Hemos iniciado una campaña para asistencia y ayuda a los bomberos voluntarios que están hoy al frente de los diferentes incendios que tenemos en el departamento", afirmó.

Por su parte, Génesis Ortuño, coordinadora de responsabilidad social del Comité, detalló los insumos que se necesitan con urgencia para apoyar a los brigadistas. "Para apoyar en este momento a los bomberos voluntarios, necesitamos alimentos no perecederos, bebidas isotónicas, medicamentos y elementos de primeros auxilios, como también apoyo en equipamiento y logística", indicó.

El Comité Cívico Pro Santa Cruz convocó a la solidaridad de la población cruceña para que se acerque a su sede, la "casa moral de los cruceños", y done para esta causa. Ortuño enfatizó que la ayuda de cada ciudadano es crucial para proteger la biodiversidad de la región. "Si ellos (los bomberos) no cuentan con los insumos y nosotros no se los proveemos, la defensa y la biodiversidad va a ser prácticamente imposible", concluyó.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD