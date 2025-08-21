TEMAS DE HOY:
Le dijeron que su esposa estaba con otro: ¡No creerás que pasó cuando descubrió la verdad!

Un video captó al hombre correr con enojo y desesperación hasta encontrar a su esposa.

Naira Menacho

20/08/2025 21:23

Foto: RR.SS.
Mundo

Un curioso vídeo ha cobrado popularidad en las redes sociales en los últimos días y ya ha acumulado miles de visitas. Se trata de la historia de un hombre que, recibió un mensaje anónimo que indicaba que su esposa estaba con otro hombre en un residencial.

Un video captó al hombre correr con enojo y desesperación para encontrar a su esposa y poner fin al engaño.

Luego de encontrar la habitación, ¡SORPRESA! Estaba su esposa con familiares y amigos.

En el video se puede ver al hombre que respirar profundo para tratar de calmarse, tras percatarse que todo se trataba de una fiesta sorpresa por su cumpleaños, con pastel, globos y decoraciones.

En las redes sociales los comentarios no se hicieron esperar y entre los comentarios llenos de humor señalaron que sin duda sería un cumpleaños inolvidable.

 

