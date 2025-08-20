¡Se fue de picnic! Un oso se robó la carne que una familia alistaba para la parrilla

Un oso negro sorprendió a una familia en el parque acuático Boca de Leones, en Nuevo León, México, cuando abrió el refrigerador y se llevó la carne que debían preparar a la parrilla.

El oso negro apareció sorpresivamente y el video del momento se volvió viral en redes sociales, ya que fue grabado por uno de los asistentes.

“Me ganó el oso con mi carne, ¿Cómo es que sabe abrir la hielera? Son bien abusados. Fue una súper experiencia”, dijo uno de los miembros de la familia y que grababa la acción del oso.

En las imágenes se observa cómo el oso se acerca con tranquilidad, mientras la familia intenta ahuyentarlo con gritos y ruidos. Sin embargo, el animal no se intimidó. Con gran destreza retiró la tapa de la hielera y sacó un plato con cortes de carne listos para la parrilla.

La familia solo terminó riéndose ante lo que observaban, y se quedaron sin carne, por lo que tuvieron que ir de compras.

