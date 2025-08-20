El papa León XIV declara 'Basílica Menor' al Santuario del Socavón de Oruro

El papa León XIV otorgó el título de 'Basílica Menor' al Santuario de Nuestra Señora del Socavón, ubicado en la ciudad de Oruro. El reconocimiento será oficializado el próximo 30 de agosto en una ceremonia religiosa que contará con la presencia del Nuncio Apostólico en Bolivia, Fermín Emilio Sosa Rodríguez.

Desde la Iglesia Católica se destacó que el Santuario del Socavón constituye un referente religioso, cultural y patrimonial para Oruro, Bolivia y devotos del exterior.

Un reconocimiento con arraigo histórico y espiritual

El nuevo título reconoce el valor histórico, arquitectónico y artístico del santuario, así como su papel central en la vida religiosa y cultural del pueblo orureño, especialmente vinculado al Carnaval de Oruro, declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO.

“El Santo Padre, con cariño a nuestro pueblo, ha tomado esta decisión a favor de nosotros”, expresó Cristóbal Bialasik, Obispo de Oruro.

La declaración se da en el marco del Año Jubilar de la Diócesis de Oruro y en el contexto del Bicentenario de Bolivia, como parte de un proceso impulsado desde enero de 2024 por una comisión especial.

El acto oficial se realizará el 30 de agosto con una celebración eucarística que marcará este nuevo hito en la historia del Santuario. La comunidad católica de Oruro prepara actividades conmemorativas.

Mira la programación en Red Uno Play