“Atendemos hasta 5 incendios al día”: bomberos trabajan con equipos desgastados y piden ayuda

La reciente explosión que dejó a varios bomberos heridos volvió a evidenciar las precarias condiciones en las que trabajan los Bomberos Voluntarios. Desde la institución alertaron que sus equipos están desgastados o son de segunda mano, lo que incrementa el riesgo de su labor en cada emergencia.

“Nosotros nos autofinanciamos, hacemos nuestras propias campañas, adquirimos nuestro propio equipo y es por eso que necesitamos ayuda de la población”, explicó Hugo Vargas, comandante de Bomberos Voluntarios.

En plena temporada de chaqueos y emergencias forestales, los bomberos llegan a atender entre 4 y 5 incendios diarios, sin contar los de gran magnitud que se han incrementado en las últimas semanas.

Los voluntarios señalaron que, a pesar de las limitaciones, siguen en primera línea, y reiteraron el llamado a instituciones y ciudadanía para colaborar con la adquisición de equipos adecuados que les permitan continuar con su labor de manera segura.

Mira la programación en Red Uno Play