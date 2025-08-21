“La gente se está muriendo”: pacientes exigen atención médica y fin del paro

Pacientes con cáncer y otras enfermedades realizaron este miércoles una protesta pacífica en puertas del Hospital Oncológico, exigiendo el levantamiento inmediato del paro indefinido que los trabajadores en salud mantienen desde el martes 19 de agosto.

Los manifestantes expresaron su indignación por la suspensión de tratamientos vitales, como quimioterapias y diálisis, y denunciaron el abandono institucional que enfrentan ante una situación que pone en riesgo sus vidas.

“Prácticamente estamos incomunicados con las autoridades para saber exactamente cómo van a proceder, y eso causa un desaliento total en todos los pacientes que necesitan atención médica. Hoy protestamos por estos paros que dicen que serán indefinidos”, declaró Lihetzer Zenteno, presidente de la Asociación de Pacientes con Cáncer.

Zenteno informó que durante la mañana mantuvieron reuniones con distintas instituciones para definir los pasos legales a seguir, incluyendo la presentación de una acción popular que obligue a garantizar la atención médica continua para los pacientes crónicos.

A su turno, Marco Antonio Torrez, secretario de la Asociación de Pacientes Renales, pidió al Gobierno una solución inmediata, afirmando que los paros son cada vez más frecuentes y afectan directamente a quienes más necesitan del sistema de salud.

“Imagínese, no sé quién tiene que pagar, pero que lo hagan de una vez. Los pacientes estamos sufriendo porque día a día vamos a buscar una ficha y no hay. La gente se está muriendo y eso tienen que entender las autoridades”, sostuvo Torrez.

Por su parte, los trabajadores de los diferentes hospitales ratificaron que el paro continuará de forma indefinida hasta que el Gobierno cumpla con el pago de sus demandas.

Mira la programación en Red Uno Play