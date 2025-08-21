Un grito de dolor animal: La Fiscalía de La Paz investiga el 'cuchigol' en Guanay

La Fiscalía de La Paz ha tomado cartas en el asunto del "Cuchigol", el espeluznante caso de maltrato animal que ha conmovido a las redes sociales. A través de una denuncia formal, se iniciará una investigación para dar con los responsables que usaron a un cerdo vivo como si fuera una pelota, en un acto de crueldad extrema.

La indignación pública escaló después de que un video, capturado en el municipio de Guanay, se viralizara, mostrando a un grupo de personas arrastrando y manipulando al animal, que emitía gritos de dolor.

La denuncia fue presentada por activistas ante la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma). En el video, filmado en la cancha de la comunidad Carura, se ve a dos equipos de personas forcejeando con el animal, que emite chillidos de dolor mientras es jalado y empujado hacia uno de los arcos.

Requerimiento fiscal.

Defensores de los animales invocaron los artículos 34 y 108 de la Constitución Política del Estado, que obligan a proteger a todos los seres vivos, y la Ley 700 para la Defensa de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltrato. El documento judicial resalta que este tipo de actos no solo son delitos, sino que normalizan la violencia contra seres indefensos.

Con la denuncia admitida, la Fiscalía emitió un requerimiento de inicio de investigación policial. Las autoridades citarán a funcionarios del Gobierno Municipal de Guanay y a los presuntos responsables del evento. Pofoma deberá analizar las pruebas, incluyendo los registros audiovisuales presentados, para identificar a los implicados.

La senadora Cecilia Requena se pronunció sobre el caso, calificando el hecho como una "normalización de la crueldad" y pidiendo sanciones ejemplares. El resultado de este proceso será crucial para sentar un precedente en la defensa de los derechos de los animales en Bolivia.

