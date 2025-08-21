Conozca la millonaria cifra que Bolívar ya acumula en torneos internacionales este 2025

Hasta la fecha, Bolívar ha acumulado 5,4 millones de dólares en premios por su participación en torneos internacionales durante 2025. A esta cifra se suma un millón de dólares adicional otorgado por la Conmebol por haber sido campeón nacional en 2024, elevando el total a 6,4 millones de dólares.

Este ingreso representa un respiro económico en medio de la crisis que atraviesa el país y refuerza la ambición del club en el plano deportivo.

Actualmente, Bolívar espera rival para los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se medirá con Atlético Mineiro de Brasil o Godoy Cruz de Argentina, partidos que se jugarán entre el 17 y 24 de septiembre.

Mira la programación en Red Uno Play