Conozca la millonaria cifra que Bolívar ya acumula en torneos internacionales este 2025

El club boliviano consolida su posición económica y deportiva gracias a sus logros en competencias internacionales.
21/08/2025 13:56
Hasta la fecha, Bolívar ha acumulado 5,4 millones de dólares en premios por su participación en torneos internacionales durante 2025. A esta cifra se suma un millón de dólares adicional otorgado por la Conmebol por haber sido campeón nacional en 2024, elevando el total a 6,4 millones de dólares.
Este ingreso representa un respiro económico en medio de la crisis que atraviesa el país y refuerza la ambición del club en el plano deportivo.
Actualmente, Bolívar espera rival para los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se medirá con Atlético Mineiro de Brasil o Godoy Cruz de Argentina, partidos que se jugarán entre el 17 y 24 de septiembre.
