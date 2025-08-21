TEMAS DE HOY:
Policial

Agresor de periodista en Oruro es procesado por acoso y espera audiencia cautelar

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, condenó el hecho de agresión y exigió justicia para la víctima.

Silvia Sanchez

21/08/2025 16:22

Omar V. F., acusado de agredir físicamente a una periodista durante una transmisión en vivo en Oruro, fue aprehendido y es procesado por el delito de acoso sexual. Permanece detenido en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

La agresión ocurrió cerca de las 18:00 horas, cuando la comunicadora se disponía a iniciar su programa informativo. El hombre irrumpió en el set y la golpeó en la cabeza, provocando su caída, según testigos y reportes preliminares.

De acuerdo con la información recopilada por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), el agresor ya había mostrado comportamientos de acoso anteriormente. Intentó en varias ocasiones entregarle flores y presentes, conductas que fueron rechazadas por la víctima.

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, condenó el ataque y exigió justicia.

“El acosador y agresor Omar V. F. fue conducido a dependencias de la Felcv por el delito de acoso sexual. Este sujeto cometió violencia y agresión en presencia de muchas personas, por lo cual representa un peligro real para la integridad de la víctima”, escribió la autoridad en redes sociales.

El caso fue tipificado inicialmente como acoso sexual, aunque no se descarta la ampliación de cargos a medida que avancen las investigaciones.

