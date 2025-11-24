Nuevo capítulo en el misterio de Juan Gabriel: Vidente colombiana asegura que el ‘Divo de Juárez’ está vivo

Nueve años después de la muerte oficial del icónico cantautor mexicano Juan Gabriel, el debate sobre su posible supervivencia se reavivó gracias a una sorprendente declaración. La reconocida clarividente y experta en terapias alternativas, Ayda Valencia, afirmó públicamente que, tras una canalización, ella "no lo siente muerto".

La vidente colombiana, contactada por diversos medios, especialmente desde México, abordó el persistente rumor que cobró nueva fuerza tras la emisión del documental Debo, Puedo y Quiero en Netflix, a partir del cual surgieron teorías como que el artista pudo haberse aislado debido al acoso mediático o problemas personales.

"Yo definitivamente lo siento vivo"

A través de un video publicado en sus redes sociales, Valencia, conocida por su trabajo como médium y por supuestos aciertos en casos de desapariciones anteriores, compartió su perspectiva sobre el destino del intérprete de éxitos como Querida y Abrázame muy fuerte.

"Finalmente hice la canalización, miré, pero yo no lo siento muerto, la verdad. Me conecté con él... y definitivamente yo lo siento vivo", afirmó Ayda Valencia.

La vidente ofreció una hipótesis sobre la ausencia del "Divo de Juárez", cuyo deceso oficial ocurrió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a causa de un ataque cardíaco fulminante.

"¿Qué pasó? Que por muchas circunstancias, yo creo que el agote y el extremo de los extremos, que toma la decisión de pronto de aislarse, de irse, de ausentarse, pero lo siento vivo", sentenció Valencia.

Una teoría que persiste en el tiempo

La declaración de Ayda Valencia se suma a una serie de especulaciones y testimonios que, desde el día del fallecimiento de Juan Gabriel, pusieron en duda la versión oficial:

El exmánager: Durante años, Joaquín Muñoz, exmánager de Juan Gabriel, aseguró haber tenido conversaciones con el cantante y afirmó que este regresaría a la vida pública.

Irregularidades funerarias: La actriz Lucía Méndez cuestionó públicamente la rapidez con la que se entregaron y cremaron los restos del artista en Estados Unidos, además de haber reportado una supuesta llamada telefónica del cantante tiempo después de su muerte.

La herencia: Se ha señalado que, a siete años del deceso, la herencia del artista sigue sin repartirse, alimentando la duda sobre su situación legal.

La Oficina Forense del condado de Los Ángeles confirmó en su momento que Juan Gabriel falleció por causas naturales (infarto agudo de miocardio, agravado por condiciones como hipertensión y diabetes), pero las palabras de la vidente colombiana inyectan un nuevo giro a una de las teorías de conspiración más mencionadas por los fanáticos latinoamericanos.

