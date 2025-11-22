Miss Universo: la 'brutal caída' de Miss Gran Bretaña que se volvió viral

Gritos de sorpresa, un silencio instantáneo y, segundos después, aplausos sostenidos. Así reaccionó el público del National Costume Show cuando Danielle “Dani” Latimer, representante de Gran Bretaña en Miss Universo, fingió caerse al suelo durante su presentación. El video del momento se viralizó en cuestión de horas.

El episodio ocurrió el 19 de noviembre en Bangkok, Tailandia, donde se desarrolló el desfile de trajes nacionales de la 74ª edición del certamen. Cerca de 30 minutos después del inicio, Miss Gran Bretaña apareció con un vestido inspirado en Eliza Doolittle, el icónico personaje de My Fair Lady (1964).

En medio de su performance, Latimer simuló tropezarse y caer, generando una mezcla de susto y asombro entre los asistentes. Pero apenas se levantó, la británica de 36 años fue ovacionada por la audiencia.

La secuencia se replicó en redes en distintas partes del mundo, acompañada de todo tipo de especulaciones. ¿Se había caído en serio? ¿Había sufrido un accidente? Para evitar rumores, Latimer aclaró el hecho mediante una historia en Instagram.

“Fue planeada, totalmente intencional. Está en la película My Fair Lady. Ella (Eliza) se cae, y por eso quise recrear esa escena”, explicó.

La concursante contó además que varias participantes se acercaron a felicitarla tras la presentación: “Espero que hayan disfrutado mi actuación. Parte del público se sorprendió y recibí muchos elogios. Di lo mejor de mí”.

Pero su puesta en escena no solo homenajeaba a un clásico del cine: también reflejaba su historia personal. A través de Instagram, Latimer señaló que su personaje simboliza su propio proceso de superación. “Crecí en el East End de Londres, uno de los distritos más pobres en los años 80. Superé muchas dificultades, como todos”, expresó.

¿Quién es Danielle “Dani” Latimer?

De acuerdo con su biografía oficial en Miss Universe Great Britain, Latimer es emprendedora creativa, fotógrafa, stylist de moda femenina y especialista en administración de servicios e instalaciones. A sus 36 años, acumula una trayectoria de 17 años en el mundo de los certámenes de belleza.

“Criada en el East End de Londres, en un hogar humilde junto a su hermana Michelle, quien tiene síndrome de Down, Danielle desarrolló desde pequeña un profundo sentido de resiliencia y compasión”, describe su perfil.

Ella misma resume su propósito en el ámbito de los concursos: “Mi trayectoria siempre se centró en el empoderamiento, la inclusión y en ayudar a las mujeres a superar creencias limitantes para perseguir sus sueños con valentía. Aplico estos valores en todo lo que hago, ya sea detrás de la cámara, asesorando a una clienta o guiando a jóvenes para que se conviertan en mujeres seguras de sí mismas”.

Mira la programación en Red Uno Play