Reflejo felino: la espectacular atajada de Lampe ante Cienciano

Lampe fue clave para mantener el arco de Bolívar en cero en varias ocasiones, demostrando su excelente momento bajo los tres palos. En videos que circulan en redes sociales, se puede apreciar cómo primero logra desviar un remate rival y, ante un nuevo disparo a quema ropa, vuelve a reaccionar evitando la caída de su portería. Finalmente, un defensor celeste despejó el balón fuera de peligro.

El desempeño de Lampe en estos encuentros ha sido determinante para los resultados del equipo y le permitió regresar a la selección nacional, luego de recuperarse de una lesión sufrida en las Eliminatorias frente a Chile.

