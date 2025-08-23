¡Terrible! Resbaló y cayó sobre una reja; un fierro le atravesó el cuello, pero logró sobrevivir

Luis Ernesto Yui Maldonado, de 42 años, vivió una experiencia que él mismo califica como un milagro. El pasado 21 de junio, tras disputar un partido de fútbol y mientras se dirigía a comprar víveres, sufrió un aparatoso accidente en Perú.

Cuando intentaba cruzar un jardín cercado por una malla, resbaló y cayó sobre una reja de fierro que le atravesó el cuello, saliendo cerca de la oreja. El impacto fue tan severo que la varilla metálica estuvo a milímetros de afectar su arteria aorta, lo que hubiera causado su muerte instantánea.

“Se me diagnosticó como que había fallecido 40 o 50 segundos y luego volví a la vida”, relató Luis Ernesto. Pese a la gravedad de sus heridas, logró mantenerse consciente hasta llegar al hospital, algo que asombró incluso al personal médico.

La rápida acción de los transeúntes, y la oportuna llegada de paramédicso fueron determinantes. Los rescatistas lograron cortar cuidadosamente la varilla incrustada para evitar daños mayores y trasladaron al herido de inmediato a un centro médico.

En este nosocomio, un equipo especializado intervino de emergencia y logró extraer el objeto metálico sin comprometer estructuras vitales. Durante el procedimiento, el paciente sufrió un paro cardiaco de algunos segundos, pero los médicos lograron estabilizarlo a tiempo. Permaneció entre seis y siete días en la Unidad de Cuidados Intensivos antes de pasar a una sala común.

Después de 14 días de hospitalización, Luis Ernesto fue dado de alta y continúa su recuperación en casa. Él asegura que este accidente le dio una segunda oportunidad para reflexionar sobre su vida.

“Lo que me pasó es algo que pocas personas pueden contar. Estoy viviendo de prestado”, comentó. “Debe ser por algo. Dios tiene un propósito para mí”, agregó.

