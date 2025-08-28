TEMAS DE HOY:
Predios Adán y Eva Doble asesinato en Santa Cruz Agresión presunto ladrón

22ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Dos peruanos y una boliviana están aprehendidos por el caso del secuestro de Baeza

Uno de los ciudadanos peruanos detenidos tiene antecedentes penales internacionales y también es buscado por las autoridades de su país.

Red Uno de Bolivia

27/08/2025 21:30

El momento del secuestro fue captado por cámaras de seguridad.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Como parte de la investigación del secuestro de Roberto Baeza, la Policía Boliviana y la Fiscalía aprehendieron a tres personas: dos de nacionalidad peruana y una boliviana. Además, se logró el secuestro de un vehículo que presuntamente fue utilizado en al menos dos secuestros en la región.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que la operación se llevó a cabo tras varios allanamientos judiciales. "Hemos logrado la aprehensión de tres personas, dos varones de nacionalidad peruana y una mujer boliviana", precisó.

El vehículo incautado es una vagoneta Toyota RAV4, que, según las investigaciones, fue utilizada tanto en el secuestro de Roberto Baeza como en el de otra víctima. Zeballos indicó que la mujer boliviana está siendo investigada por secuestro, asociación delictuosa y tenencia ilícita de armas de fuego.

Uno de los ciudadanos peruanos detenidos, según el fiscal, tiene antecedentes penales internacionales en su país por delitos relacionados con narcotráfico y portación de armas, y también es buscado por las autoridades de su país.

Los tres aprehendidos han sido trasladados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) para continuar con las investigaciones. 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD