Dos peruanos y una boliviana están aprehendidos por el caso del secuestro de Baeza

Como parte de la investigación del secuestro de Roberto Baeza, la Policía Boliviana y la Fiscalía aprehendieron a tres personas: dos de nacionalidad peruana y una boliviana. Además, se logró el secuestro de un vehículo que presuntamente fue utilizado en al menos dos secuestros en la región.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que la operación se llevó a cabo tras varios allanamientos judiciales. "Hemos logrado la aprehensión de tres personas, dos varones de nacionalidad peruana y una mujer boliviana", precisó.

El vehículo incautado es una vagoneta Toyota RAV4, que, según las investigaciones, fue utilizada tanto en el secuestro de Roberto Baeza como en el de otra víctima. Zeballos indicó que la mujer boliviana está siendo investigada por secuestro, asociación delictuosa y tenencia ilícita de armas de fuego.

Uno de los ciudadanos peruanos detenidos, según el fiscal, tiene antecedentes penales internacionales en su país por delitos relacionados con narcotráfico y portación de armas, y también es buscado por las autoridades de su país.

Los tres aprehendidos han sido trasladados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) para continuar con las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play