¿Qué se sabe del caso Baeza y los implicados con detención preventiva?

Dos personas, un hombre y una mujer, han sido enviadas al penal de Palmasola con detención preventiva por 180 días, mientras se investiga su presunta participación en el secuestro de Roberto Baeza. La decisión fue tomada durante la audiencia de medidas cautelares llevada a cabo este jueves.

La mujer, dueña de la vagoneta utilizada en el secuestro, y uno de los implicados de nacionalidad peruana, fueron enviados a Palmasola. Al término de la audiencia, la mujer y su familia clamaron por su inocencia, pidiendo a las autoridades que revisen las cámaras de vigilancia. Por su parte, el hombre peruano también se declaró inocente, afirmando que no tiene conocimiento del crimen y que acababa de llegar del departamento del Beni.

Un tercer presunto implicado, un joven de 22 años, recibió medidas sustitutivas a la detención. La justicia le otorgó detención domiciliaria, una fianza de 30.000 bolivianos y arraigo, mientras continúan las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play