Ministro de Gobierno: hijastro y abogados de Roberto Baeza habrían desaparecido tras denuncia de secuestro

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que el hijastro de Erick Roberto Baeza Achá, víctima de secuestro, y los abogados que lo representaban habrían desaparecido días después de formalizar la denuncia del caso.

Según la autoridad, el hijastro debía presentarse a declarar, pero no lo hizo, y desde entonces la Policía realiza operativos para dar con su paradero.

“Él no se ha presentado a declarar, por lo que se trabaja en la ubicación y paradero del hijastro. Algo que nos llama la atención es que contrató un bufete de abogados, quienes al momento de ser convocados para acompañar a su patrocinado también abandonaron sus domicilios”, señaló el ministro.

Abogados con antecedentes

Los abogados fueron identificados como Carlos H.G. y Oscar H.G. Este último figura en otra investigación relacionada con el denominado “caso millón de dólares”, vinculado a actividades ilícitas.

En los allanamientos realizados, no se encontraron rastros ni en las viviendas del hijastro ni en las de los abogados. De acuerdo con la autoridad, la Policía no descarta que estas personas también estén relacionadas con la autoría del secuestro.

El ministro señaló que las investigaciones han revelado posibles vínculos entre las víctimas, sus entornos y estructuras criminales de tipo familiar. Asimismo, Ríos Sanjinés aclaró categóricamente que “no son efectivos policiales” los autores de estos secuestros, desmintiendo versiones difundidas en redes sociales.

Finalmente, la autoridad exhortó a los implicados a presentarse ante la Justicia: “Esperamos que con esta conferencia de prensa estas personas, se presenten a declarar y rindan cuentas por los delitos que están siendo investigados”.

