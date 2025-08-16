Policía identifica la placa del vehículo usado en el secuestro de Roberto Baeza en Santa Cruz

La Policía logró identificar la placa del vehículo utilizado en el secuestro de Erik Roberto Baeza Achá, ocurrido el pasado 29 de julio en inmediaciones de la zona de Las Palmas, Santa Cruz.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, explicó que, gracias a las imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación, los equipos técnicos pudieron rastrear el motorizado en el que la víctima fue subida por la fuerza.

“Se ha podido identificar a los propietarios del vehículo como Olimpia S.R., quien cuenta con antecedentes por legitimación de ganancias ilícitas y estafa. También se verificó que el esposo de la sindicada tiene antecedentes por la Ley 1008, con un caso de incautación de 266 kilos de cocaína”, señaló la autoridad.

De acuerdo con la investigación, la denuncia formal se presentó recién el 2 de agosto, lo que retrasó parte de las pesquisas.

La Policía también identificó que fue el esposo de la propietaria quien realizó carguíos de combustible con el motorizado, lo que permitió confirmar su vinculación al caso.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los propietarios del vehículo participaron directamente en el secuestro o si este fue prestado o utilizado por terceros.

Ríos no descartó “la conexión los secuestros con el triple asesinato que ha sido registrado en días pasados”, donde se encontraron tres cuerpos envueltos en bolsas plásticas negras y con heridas de bala en la cabeza y marcas de violencia en las muñecas, lo que hace presumir que las víctimas fueron torturadas antes de ser ejecutadas.

