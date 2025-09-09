TEMAS DE HOY:
Policial

Bolivia solicitará la extradición del hijastro de Roberto Baeza por el secuestro en Santa Cruz

Pablo Delgadillo, principal sospechoso de ser el autor intelectual del crimen, fue detenido en Brasil durante un operativo antinarcóticos.

Milen Saavedra

09/09/2025 13:48

Captura de Delgadillo en Brasil.
Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía boliviana anunció que solicitará la extradición de Reny Pablo Delgadillo Lema, hijastro de Roberto Baeza Acha, sospechoso del secuestro de su padrastro, ocurrido el 29 de julio en el barrio Las Palmas. Delgadillo fue detenido la semana pasada en Brasil en el marco de una operación antinarcóticos, lo que ha permitido su ubicación.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Rolando Rojas, confirmó la noticia. "Se habría establecido la participación intelectual de esta persona, Delgadillo, el hijastro de Baeza, en los hechos", declaró Rojas. Según el comandante, se seguirán los "canales correspondientes" para lograr su extradición y que responda por los cargos en Bolivia.

La Policía señaló que la detención de Delgadillo es un paso crucial en la investigación del caso, ya que su participación es "necesaria" para esclarecer completamente los hechos. Por el momento, las autoridades continúan con la búsqueda de otros implicados en el crimen que aún no han sido localizados.

 

